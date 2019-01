© foto di Federico Gaetano

Il Cruzeiro Esporte Clube ha annunciato in modo molto particolare l'arrivo di due rinforzi per la prossima stagione, uno dei quali è il laterale della Sampdoria Dodò. Sfida ai tifosi a trovare i nomi dei nuovi arrivi tramite un crucipuzzle, che trovate di seguito. Per chi non avesse voglia di cimentarsi, la soluzione è appunto Dodo e Rodriguinho:

Falaí, Nação Azul! Desafio pra vocês! Os nomes que vocês encontrarem nesse caça-palavras serão os reforços do #Cruzeiro para a temporada. Comenta aí quais nomes vocês encontraram! 🔵⚪️🦊#NasBatalhasComOCruzeiro pic.twitter.com/l49acK42iJ — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 23 gennaio 2019

Di seguito anche il comunicato della Sampdoria: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al Cruzeiro Esporte Clube i diritti alle prestazioni sportive del calciatore José Rodolfo Pires Ribeiro Dodô".