UFFICIALE: Cuadrado ha rinnovato con la Juventus fino al 2022

Fonte: Juventus.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È arrivato alla Juve da attaccante esterno, ha proseguito la sua avventura come il più eclettico dei “jolly” e ora si sta affermando da terzino dirompente. Juan Cuadrado è una gioia per gli occhi dei tifosi bianconeri, ovunque si piazzi in campo. E lo sarà ancora fino al 2022, anno fino al quale ha prolungato il suo rapporto con la Juventus.