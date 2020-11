ufficiale Dalla risoluzione col Milan alla Championship, Halilovic riparte dal Birmingham

Alen Halilovic riparte dal Birmingham, in Championship. Il centrocampista croato, che aveva risolto il suo contratto col Milan lo scorso 5 ottobre, ha infatti firmato coi Blues fino al 30 giugno 2021.

Arrivato in Italia nell'estate 2018, Halilovic non è mai riuscito a guadagnarsi un posto in maglia rossonera, finendo in prestito allo Standard Liegi e all'Heerenveen. Prima, appunto, dell'addio di poco più di un mese fa.

Questo l'annuncio ufficiale del suo nuovo club: