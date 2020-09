ufficiale Daniele Verde è dello Spezia

Ad un anno dal suo addio per andare in Grecia, Daniele Verde (24) torna in Italia. L'attaccante scuola Roma passa a titolo temporaneo dall'AEK Atene allo Spezia. Contratto regolarmente depositato. Per i liguri si tratta del diciassettesimo acquisto di questa intensa sessione di mercato.