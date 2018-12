Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Luigi De Siervo è il nuovo amministratore delegato della Lega Serie A. Dopo che anche la seconda votazione era andata a vuoto, con 13 voti per lui, 4 per Mammì e 3 astenuti, nella terza votazione sono arrivate 15 preferenze per lo stesso De Siervo, sufficienti per la nomina.