Jordon Ibe torna al Derby County. Il 24enne esterno ha firmato un contratto di due anni, dopo essersi svincolato dal Bournemouth in estate. Un retroscena raccolto dalla nostra redazione: il giocatore era stato proposto a Crotone e Benevento.

