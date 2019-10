© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore della Sampdoria. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, il club blucerchiato comunica la rescissione del contratto del tecnico pescarese. "Il presidente - si legge - Massimo Ferrero e l'UC Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l'interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata".