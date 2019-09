UFFICIALE: ECA, Agnelli confermato presidente. Zhang nel board

Con un post su Twitter l'ECA ha ufficializzato la composizione del board per il quadriennio 2019/2023. Eccolo

Presidente: Andrea Agnelli (Juventus)

Vicepresidenti: Pedro Lopez Jimenez (Real Madrid), Edwin van der Sar (Ajax), Dariusz Midouski (Legia Varsavia), Aki Riihilahti (HJK).

Nell'executive board spicca poi l'elezione di Steven Zhang, presidente dell'Inter.

The ECA Executive Board for the 2019-23 ECA Membership Cycle #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/uH7gSLaFJH

— ECA (@ECAEurope) September 10, 2019