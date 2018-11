UFFICIALE: Empoli, esonerato Aurelio Andreazzoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli ha comunicato l'esonero di Aurelio Andreazzoli come tecnico della prima squadra. L'ufficialità arriva dal sito azzurro, senza però rendere noto il nuovo responsabile (che dovrebbe essere Giuseppe Iachini, ma il summit con il Presidente avverrà solo stasera). Ecco la nota. "L'Empoli FC rende noto di aver sollevato dall´incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Aurelio Andreazzoli ed i suoi collaboratori Giacomo Lazzini e Andrea Aliboni.

A mister Andreazzoli, protagonista con i nostri colori della splendida cavalcata che nella stagione passata ha permesso al club di tornare a calcare il palcoscenico della massima serie, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto. Al contempo Empoli FC augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".