UFFICIALE: Federico Ricci saluta il Genoa e torna al Crotone

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Genoa Cricket and Football Club, con l’avallo dell’Unione Sportiva Sassuolo Calcio, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Federico Ricci. Nato a Roma il 27 Maggio 1994, per il talentuoso esterno offensivo si tratta di un ritorno nella città pitagorica dopo Sassuolo e Genoa: Federico è stato uno dei protagonisti della storica promozione in massima serie del Crotone ed i nostri tifosi hanno già avuto modo di vedere e applaudire le sue giocate per due stagioni, dal 2014 al 2016.