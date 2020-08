ufficiale Finisce l'esperienza italiana per Simic. La Samp lo vende allo Zaglebie Lubin

vedi letture

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Zagłębie Lubin i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenco Simic. Il classe '96 di Spalato non è riuscito a incidere in Italia dove ha vestito le maglie di Sampdoria, Empoli e SPAL. Nell'ultima stagione è stato in prestito prima al Rijeka in Croazia e poi al Dunajska Streda in Slovacchia.