UFFICIALE: Fiorentina, acquistato a titolo definitivo Thereau

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia l'approdo in viola di Cyril Thereau, colpo a sorpresa di Corvino che con un blitz ha concluso ieri l'operazione: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cyril Thereau dall’Udinese Calcio. Thereau, nato a Privas (Francia) il 24 Aprile del 1983, in carriera ha indossato anche le maglie di Steaua Bucarest, Anderlecht, Charleroi e ChievoVerona. Nella scorsa stagione ha realizzato 12 reti in 33 partite, mentre in questa campionato ha già messo a segno 2 marcature".