UFFICIALE: Fiorentina, dalla Ternana ecco il baby portiere Marinaro

La Fiorentina ha acquistato un nuovo portierino per le proprie giovanili, anche se solamente a titolo temporaneo. Si tratta del classe 2002 Emilio Marinaro, giovanissimo estremo difensore che arriva in prestito dalla Ternana. Il suo contratto è stato regolarmente depositato in Lega.