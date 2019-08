© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa di conoscere la durata contrattuale, si può già considerare Martin Caceres (32) un nuovo giocatore della Fiorentina. Il contratto del difensore uruguaiano, 93 presenze in nazionale, è stato infatti appena depositato negli appositi registri. Il giocatore arriva dalla Lazio come svincolato: i viola sono la sua quarta squadra in Italia dopo Juventus, Hellas Verona e Lazio.