ufficiale Fiorentina, preso Eljon Toci dal Sudtirol. Il 2003 ha già esordito tra i pro

Nuovo acquisto per la Fiorentina Primavera. I viola hanno depositato in Lega il contratto di Eljon Toci. Classe 2003, arriva dal Sudtirol e ha già debuttato in C tra i professionisti con la formazione altoatesina.