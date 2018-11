UFFICIALE: Fiorentina, preso il giovane svedese Ackermann

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina - come anticipato da TMW nel mese di ottobre - ha ufficializzato l'arrivo di un giovane centrocampista per il settore giovanile. Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Bollklubben Häcken per il trasferimento, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Kevin Robert Ackermann, centrocampista. Ackermann è nato a Oskar Fredr (Svezia) il 24 maggio del 2001, firmerà un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2021 e nei prossimi giorni sarà a Firenze per svolgere le visite mediche".