UFFICIALE: Fiorentina, rinforzo in difesa: arriva Biraghi dal Pescara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Volto nuovo in casa Fiorentina. Con una nota ufficiale, il club toscano comunica di aver acquisito dal Pescara Cristiano Biraghi, terzino sinistro classe '92. Di seguito il comunicato ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi dal Delfino Pescara 1936. Nato a Cernusco sul Naviglio l’1 Settembre del 1992, Biraghi, terzino sinistro, ha indossato le maglie di Catania, Chievo, Granada e Pescara. Il calciatore vanta inoltre 22 presenze e un gol in Nazionale Under 21. Il calciatore sarà domani a Firenze per effettuare le visite mediche”.