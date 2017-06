UFFICIALE: Fiorentina, Rogg non è più un dirigente viola

© foto di Federico De Luca

Andrea Rogg, ex dirigente della Fiorentina è a un passo dal Venezia. Questo il comunicato in merito alla sua posizione apparso poco fa sul sito ufficiale della società viola: "In relazione alle notizie di stampa apparse nelle ultime ore, ACF Fiorentina precisa che il rapporto di lavoro con il dott. Andrea Rogg si è concluso consensualmente al 31.05.2017".