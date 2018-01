UFFICIALE: Fiorentina-Sassuolo, scambio Babacar-Falcinelli in attacco

UFFICIALE: Roma, addio Moreno. Va alla Real Sociedad per 6 milioni

Addio alla Roma per Hector Moreno. La Real Sociedad ha infatti annunciato l'arrivo del difensore messicano dalla Roma. Arrivato in estate, Moreno chiude così con sei presenze la sua avventura giallorossa: saluta a titolo definitivo, per sei milioni di euro, e firma un contratto fino...