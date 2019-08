Continua il rapporto di collaborazione tra la Fiorentina e la scuola calcio Segato, centro di formazione situato nel reggino che ha prodotto diversi giocatori per il calcio professionistico. Arriva a titolo definitivo il centrocampista Francesco Palamara (14) che giocherà per la formazione under 15 viola, contratto già depositato.

Lo scorso anno dalla Segato sono arrivati il centrocampista Costantino Favasuli (15) e il difensore Francesco Siena (15).