L'attaccante costaricano Joel Campbell ha detto addio al Frosinone e alla Serie A italiana. Il calciatore è infatti volato in Messico dove ha firmato un contratto che lo legherà al Club Leon. L'annuncio è stato dato dal club messicano che riporta il primo saluto dell'ormai ex ciociaro ai nuovi tifosi: "Un saluto a tutti i tifosi del León. Sono molto contento per questa nuova opportunità, spero di dare il meglio di me. Sono fiero ed orgoglioso".