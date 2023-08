ufficiale Frosinone, si pesca in casa SPAL: preso in prestito con diritto Boccia

vedi letture

Colpo a centrocampo in casa Frosinone, dove negli scorsi minuti è stato annunciato l'acquisto di Alessandro Boccia, giovane centrocampista che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla SPAL. Ad annunciare il nuovo arrivo in casa ciociara è la stessa SPAL, che con un comunicato sulle proprie pagine ufficiali saluta il ragazzo, pronto all'avventura in Serie A.

"S.P.A.L. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Boccia. La società biancazzurra augura ad Alessandro le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura professionale", il comunicato del club biancazzurro.