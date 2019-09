Luca Chiappino

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Ulteriore acquisizione per la Primavera del Genoa. Arriva in prestito dal Padova il centravanti Luca Moro (18), esordiente in serie B con la maglia biancoscudata. Sarà a disposizione del tecnico Luca Chiappino (nella foto).

Lo scorso anno Moro ha già assaggiato il vivaio di un club di serie A disputando il torneo di Viareggio con il Torino.