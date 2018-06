UFFICIALE: Genoa, arriva l'attaccante polacco Piatek

Krzysztof Piątek è ufficialmente un nuovo calciatore del Genoa. Il 22enne attaccante polacco, come comunica il Cracovia, approda in Italia per vestire la maglia dei grifone.

📢 OFICJALNIE: Krzysztof Piątek zamienia najstarszy klub sportowy w Polsce 🇵🇱 na najstarszy klub piłkarski we Włoszech 🇮🇹- @GenoaCFC ‼️

Piona ✋, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w @SerieA_TIM 🔥

➡️ https://t.co/GVOnaE48RM pic.twitter.com/wstXu3cVyT — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) 8 giugno 2018