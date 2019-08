UFFICIALE: Genoa, Callegari saluta. Va in terza divisione francese

E' durata un solo anno l'avventura di Lorenzo Callegari (21) in Italia. Il centrocampista francese ha firmato un contratto sino al 2021 con l'US Avranches, club che milita nella terza divisione francese. Lo annuncia la società transalpina tramite le pagine social.

Arrivato al Genoa la scorsa estate dopo essersi svincolato dal Paris Saint Germain, Callegari è andato subito in prestito alla Ternana, dove ha collezionato 16 presenze. Il suo debutto con la nuova squadra è previsto per venerdì prossimo ad Ajaccio in occasione della seconda giornata di campionato.