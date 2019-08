UFFICIALE: Genoa, ceduto Zukanovic all'Al Ahli: 2 anni di contratto

Nuova avventura per Ervin Zukanovic. Il difensore, come comunicato dall'Al Ahli sul proprio profilo Twitter, ha infatti lasciato il Genoa per vestire la maglia del club dell'Arabia Saudita. Per lui due anni di contratto.

OFFICIAL: Bosnian defender Ervin Zukanović (32 years) completed his move from Genoa and signed a 2-year contract with Al-Ahli Welcome, Ervin 💚#AHLIFC pic.twitter.com/QwV130lhAo — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 1, 2019