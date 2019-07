UFFICIALE: Genoa, dal Monaco ecco Barreca in prestito con diritto

Adesso è ufficiale: Antonio Barreca è un nuovo giocatore del Genoa. Questo il comunicato del club:

"Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver perfezionato con As Monaco Fc l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, delle prestazioni sportive di Antonio Barreca (Torino, 18 maggio 1993). Il nuovo giocatore è già al lavoro nel ritiro della squadra a Neustift Im Stubaital. Dopo la formazione nel settore giovanile del Torino, il percorso da professionista lo ha portato a vestire le maglie di Cittadella, Cagliari e dello stesso Torino. All’estero ha indossato i colori del Monaco in Francia e del Newcastle in Inghilterra, dopo il trasferimento avvenuto nella precedente sessione di calcio-mercato. Barreca ha diversi trascorsi nelle nazionali giovanili".