La convocazione col Genoa era già arrivata, ma Giuseppe Pezzella non era ancora ufficialmente un giocatore del Grifone. Almeno, fino a pochi minuti fa non era arrivato alcun comunicato in tal senso, né dal club rossoblù né dall'Udinese. Ora invece c'è anche il crisma della nota ufficiale, appena diramata dai bianconeri di Friuli: "Udinese Calcio ha infatti raggiunto con la società rossoblu un accordo per la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2019 del difensore napoletano".