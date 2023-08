ufficiale Genoa, presi due rinforzi classe 2004 svincolati da Roma e Lecce

vedi letture

Non soltanto quello di Thorsby, è ufficiale anche un altro doppio innesto per il Genoa, che aggiunge due giovanissimi prospetti alla propria squadra dopo che entrambi erano rimasti senza contratto a seguito dello svincolo effettuato dalle società con cui erano tesserati in precedenza.

Come si apprende dal sito della Serie A, i dirigenti del Grifone hanno depositato in Lega i contratti di Gabriele Natale e Noham Abdellaoui. Uno attaccante e l'altro difensore, entrambi nati nel 2004, erano rimasti svincolati rispettivamente da Roma e Lecce.