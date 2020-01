UFFICIALE: Genoa, preso a titolo definitivo lo svedese Eriksson

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Genoa comunicato di aver completato un altro acquisto in questa scoppiettante campagna rafforzamenti invernale. Ai rossoblù arriva Sebastian Eriksson: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da IFK Goteborg, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Sebastian Eriksson (Bralanda, Svezia, 31 gennaio 1989). Il giocatore, che ha svolto in giornata il primo allenamento con i compagni presso il Centro Sportivo Signorini, ha scelto la maglia numero 16".