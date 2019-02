UFFICIALE: Genoa, Sturaro già riscattato. Alla Juventus 16.5 mln di euro

Il Genoa ha riscattato il centrocampista Stefano Sturaro. La Juventus infatti ha comunicato che sono scattate le condizioni contrattuali per far scattare l'obbligo di riscatto a favore del club rossoblù. "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte del Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sturaro a fronte di un corrispettivo di € 16,5 milioni pagabile nei prossimi quattro esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,9 milioni".

Arrivato lo scorso 24 gennaio, Sturaro è stato convocato per la prima volta nello scorso turno di campionato contro il Sassuolo, pur senza scendere in campo.