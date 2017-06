UFFICIALE: Giovanni Rossi nuovo direttore sportivo del Cagliari

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Federico De Luca

Il Cagliari Calcio affida a Giovanni Rossi l’incarico di Direttore Sportivo.

Rossi, 51 anni, arriva dal Sassuolo, società in cui ha lavorato dal 2006 al 2010, contribuendo a portare il Club emiliano dalla C2 alla B. Particolare attenzione per i giovani talenti, al termine della stagione viene assunto dalla Juventus con il ruolo di Responsabile e Direttore Sportivo delle squadre giovanili, un incarico che ha dato a Rossi esperienza internazionale e un’importante impronta manageriale. Dopo tre stagioni il ritorno al Sassuolo, nuovamente come Direttore Sportivo della prima squadra: ritrova il Club in A e lo accompagna sino all’Europa League.

Rossi inizierà ufficialmente la sua avventura in rossoblù a partire dal 1° luglio e verrà presentato prossimamente in conferenza stampa.

Un grande in bocca al lupo per il tuo nuovo incarico, Giovanni!