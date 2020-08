ufficiale Hajduk, addio a Igor Tudor. Lo aspetta la Juventus con Pirlo

Da oggi Igor Tudor non è più l'allenatore dell'Hajduk, conferma il club croato con un comunicato ufficiale, dopo aver deciso di accettare l'offerta del nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, di raggiungerlo in Italia come assistente nello staff professionistico. Tudor ha trascorso otto mesi nel secondo mandato sulla panchina dell'Hajduk, che li ha condotti in 18 partite ufficiali.