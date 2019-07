UFFICIALE: Hellas, ceduto Nicolas all'Udinese a titolo definitivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona FC comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Nicolas David Andrade alla società Udinese Calcio.

Il Club desidera ringraziare il portiere brasiliano, arrivato a Verona nell'estate del 2010, per tutti gli anni trascorsi in gialloblù, con i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.