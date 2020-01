© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del difensore centrale Matteo Lovato, nato a Monselice, in provincia di Padova, il 14 febbraio 2000. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa sino a militare nella formazione Primavera, si è trasferito al Padova, dove ha dapprima giocato con la formazione Primavera (stagione 2018/2019) per poi essere promosso nella Prima Squadra biancoscudata, con la quale ha collezionato 17 presenze nella corrente stagione nel campionato di Serie C. L'Hellas Verona ha sottoscritto col calciatore un contratto di prestazione sportiva sino al 30 giugno 2024.