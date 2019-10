UFFICIALE: Hellas, Pistoni nuovo Chief Revenue Officer gialloblù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hellas Verona FC comunica l’ingresso nella governance gialloblù di una nuova figura manageriale, segnatamente quella di Marco Pistoni, cui il Presidente Maurizio Setti ha assegnato l’incarico di Chief Revenue Officer, affidandogli il controllo, la pianificazione e lo sviluppo strategico delle attività commerciali, con piena responsabilità su tutte le linee di ricavo del Club.

Marco Pistoni ha una lunga esperienza in qualità di manager di numerose aziende internazionali. Fra i suoi trascorsi professionali spiccano gli incarichi di Direttore di Sky Sport Channels, di dirigente del Gruppo Infront e di Managing Director del Gruppo Aser Media.

Hellas Verona FC dà il benvenuto a Marco Pistoni, augurandogli buon lavoro in seno alla nostra Società.

Contestualmente Hellas Verona FC ringrazia Gian Luca Schmidt per il lavoro svolto in qualità di Revenue Manager, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.