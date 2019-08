© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo rinforzo per l'Hellas Verona, il dodicesimo di questa sessione. Depositato il contratto di Matteo Pessina (22), centrocampista di proprietà dell'Atalanta che arriva in Veneto con la formula iniziale del prestito.

Pessina, ex nazionale under 21 cresciuto tra Monza e Milan, non è del tutto nuovo alla categoria: la scorsa stagione ha raccolto dodici presenze con la maglia degli orobici.