ufficiale Hellas Verona, preso Barak dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona ha reso noto l'arrivo in gialloblù di Antonin Barak, prelevato dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni: "Antonín Barák è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona. Centrocampista mancino con attitudini offensive, ha collezionato 9 reti in 66 presenze in Serie A. Verona - Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Udinese Calcio - a titolo temporaneo e con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive di Antonín Barak, 25enne centrocampista ceco, di piede sinistro e con attitudini offensive".