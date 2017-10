UFFICIALE: Hellas Verona, rinnovo fino al 2019 per Laner

Fonte: hellasverona.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'Hellas Verona FC comunica di aver prolungato il contratto del centrocampista Simon Laner fino al 30 giugno 2019. Un lungo percorso, quello di Laner nel Verona, iniziato con il Settore Giovanile e con l'esordio, a soli 18 anni, in Serie B nella stagione 2002/03. Un percorso ripreso nel 2012, con una promozione in Serie A da protagonista e diverse esperienze in prestito. Quest'estate il rientro alla base, per una nuova avventura in quella che è a tutti gli effetti una seconda casa per il centrocampista di Merano.