© foto di Armando Serpe

Secondo quanto risulta dal registro ufficiale della Lega Serie A, Yves Bationo (25) è stato messo sotto contratto dall'Hellas Verona dopo il suo svincolo dalla Casertana. Lo stesso centrocampista è stato annunciato nella giornata di ieri dagli albanesi del Flamurtari, quindi è verosimile che sia stato girato dal club scaligero per liberare uno slot.

Cresciuto nel Parma, una presenza in nazionale del Burkina Faso pur essendo nato in Costa d'Avorio, Bationo non gioca una gara ufficiale da oltre tre anni. Gli ultimi due minuti regolamentari della gara fra Savona e Lucchese, di scena nell'aprile 2016, vestendo la maglia dei liguri in prestito dal Tuttocuoio.