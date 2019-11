Zlatan Ibrahimovic saluta i Los Angeles Galaxy, annunciando a modo suo che la sua avventura è terminata. Lo svedese, attraverso un post su Instagram si congeda lasciando da parte la retorica e anche la diplomazia. Citando Giulio Cesare e il suo "Veni, vidi, vici" e aggiungendo: "Grazie Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire vivo nuovamente. Ai tifosi: avete voluto Zlatan, vi ho dato Zlatan. Non c'è di che. La storia continua... ora tornate a guardare il baseball". Resta ora da vedere in quale squadra Zlatan Ibrahimovic giocherà.