ufficiale Il Flamengo riscatta Pedro: il comunicato della Fiorentina

vedi letture

Pedro resterà in Brasile: l'attaccante brasiliano che era tornato in patria dopo solo sei mesi fallimentari in viola, da oggi è a tutti gli effetti un calciatore del Flamengo. Ecco il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica che il Clube de Regatas do Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme"