© foto di Andrea Rosito

Ad Alessandro Minelli (19) sono bastati sei mesi da titolare nel sorprendente Rende in serie C per riconquistare la massima serie.

Il difensore centrale, ceduto dall'Inter la scorsa estate, è stato ingaggiato a titolo definitivo dal Parma, contratto già inserito nell'apposita lista. Minelli concluderà presumibilmente la stagione in Calabria.