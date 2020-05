ufficiale Inghilterra, dichiarate concluse serie A e B femminile. In testa c'era il City

Le stagioni di Women's Super League e Women's Championship sono state dichiarate concluse dalla Football Association. I due massimi campionati inglesi, a causa della pandemia del Covid-19, hanno così deciso di terminare la stagione per dare la chiarezza ai club per preparare la stagione 2020-21 con calma. In testa c'era il Manchester City con 40 punti in 16 partite, seguito da Chelsea con 39 in 15 e Arsenal con 36 in 15.