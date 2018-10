UFFICIALE: Inter a sorpresa, 6 rinnovi: da Brozovic a Vecino e Dalbert

20.10 - Preso atto delle ordinanze emesse in data 23.10.2018 dal TAR LAZIO Sezione Prima ter, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., TERNANA CALCIO S.P.A., NOVARA CALCIO S.P.A e ROBUR SIENA S.P.A.,...

Oggi in TV, torna l'Europa League: in campo Milan e Lazio

Tifosi Toro: "No ad Agnelli allo stadio"

Sconcerti sul Corriere: "Napoli, in Europa per ora solo la Juve è migliore"

Lazio, Luis Alberto arriva in clinica per gli accertamenti

Europa League, le partite in programma per oggi

Europa League, scontri tra tifosi a Marsiglia per OM-Lazio

Eddy Baggio: "Nessuno come Federico Chiesa in Italia. Ora resti umile"

Carrera: "Conte pronto per una panchina in corsa"

Napoli, il raddoppio di Koulibaly: 'lancia' Mario Rui per fermare Mbappè

Juventus, approvato il bilancio: ricavi per 504,7 milioni

Inter, Brozovic e la scivolata in barriera: "La mossa del coccodrillo"

Scontro Fifa-Uefa sul Mondiale per club. Ceferin non ci sta

Napoli, squadra già in campo dopo il PSG. A parte Verdi, Ounas e Luperto

Lazio, le ultime verso l'OM: sulla destra Caceres e non Marusic

Inter, seduta defaticante. Perisic rientrato oggi per colpa dell'antidoping

Donadoni: "Milan? Nessuna cena, ero in Giappone"

Atalanta, allenamento differenziato per Masiello e Reca

Udinese, tornano in gruppo Fofana, Mandragora e De Paul

Sampdoria, allenamento differenziato per Jankto e Regini

Ufficiale il rinnovo di contratto per sei nerazzurri 👉 https://t.co/L6iR3vOZU9 #FCIM pic.twitter.com/Dfm2Or2Zcs

