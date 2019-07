© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In queste ore il giocatore ha raggiunto il ritiro di Vipiteno, ed il Sassuolo ha appena provveduto a formalizzare l'operazione. Andrew Gravillon (21) passa in prestito dall'Inter alla società emiliana. Il difensore centrale di origini guadalupensi ha giocato gli ultimi diciotto mesi con il Pescara in serie B.