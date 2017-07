UFFICIALE: Inter, Baccin nuovo vice direttore sportivo

Fonte: inter.it

© foto di Alessio Alaimo

F.C. Internazionale è felice di annunciare l'ingresso in Società di Dario Baccin, che dal 01 luglio 2017 ha iniziato ufficialmente la sua avventura in nerazzurro in qualità di Vice Direttore Sportivo.

Conclusa nel 2010 la sua lunga esperienza come calciatore professionista, Baccin ha intrapreso la carriera di dirigente sportivo e, dopo una breve parentesi a Siena, ha ricoperto fino al giugno 2017 l'incarico di Direttore Area Tecnica e Settore Giovanile del Palermo. Riportando al Chief Sport Officer Piero Ausilio, in nerazzurro avrà specifiche responsabilità sulla gestione dei giovani calciatori professionisti in prestito, supervisione della squadra Primavera e diretta collaborazione con il Chief Sport Officer per la gestione del calciomercato.

A Baccin il benvenuto di tutto il Club e il migliore in bocca al lupo per il suo nuovo percorso con i nostri colori.