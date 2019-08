Adesso è ufficiale: George Puscas è un nuovo attaccante del Reading. Il centravanti di nazionalità rumena ha lasciato a titolo definitivo l'Inter, garantendo così ai nerazzurri anche una plusvalenza sul suo conto, e si è unito alla squadra di seconda lega inglese, che ne ha annunciato l'acquisto - per una cifra non resa nota - tramite i propri canali ufficiali. Contratto di cinque anni. Ecco l'annuncio social dei Royals.

✍️ #ReadingFC can confirm the signing of Romanian international George Pușcaș on a five-year deal from @Inter#ByGeorge

— Reading FC (@ReadingFC) August 7, 2019