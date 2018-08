UFFICIALE: Inter, ceduto Romanò in prestito al Cuneo

19.22 - La cerimonia si conclude con la premiazione di Luka Modric come miglior giocatore in assoluto della scorsa manifestazione: battuti Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. "Quest'anno ho giocato la finale del Mondiale con la Croazia, coronando un sogno. Ho sempre sperato di vincere...

LIVE TMW - Sorteggio Champions, urna amara per il Napoli. Ronaldo diserta

Roma, nuovi striscioni contro Pallotta per la cessione di Strootman

Torino, in ritardo il recupero di Baselli: arriva la conferma di Soriano

Roma, i convocati per il Milan: out Florenzi, Perotti e Mirante

Juventus, verso Parma: Allegri pensa al 4-2-3-1 con Can e Pjanic

Torino, verso la Spal: Mazzarri non rischia Baselli. C'è Soriano

Napoli, Mario Rui smaltisce l'affaticamento: primo allenamento in gruppo

Inghilterra, Southgate chiama 23 giocatori per Spagna e Svizzera

Pagliuca: "Bologna, niente drammi. Sfiducia si batte in contropiede"

Torino, buone indicazioni da Zaza ma Iago Falque rimane in vantaggio

Cagliari, buone notizie per Maran: Castro torna in gruppo

L'ex Nesta: "Al Milan ora ci sono persone che sanno come si vince”

Forlan: "Inter può fare bene in Champions, Juve più forte con CR7"

Kakà sulla Champions: "Juventus tra le favorite per la vittoria finale"

Wanda Nara: "In tv col cuore nerazzurro, ma sarò giusta. Icardi è con me"

Tricarico: "Questo Torino è obbligato a lottare per l'Europa"

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

