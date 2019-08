UFFICIALE: Inter, cinque innesti per il settore giovanile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova infornata di giovani per l'Inter che continua a setacciare il territorio anche lontano dalla Lombardia. Dai friulani della Donatello ecco il portiere 20005 Alessandro Calligaris, mentre da molto più a sud, precisamente dalla Romulea, arriva Alessandro Silvestro (17), terzino che ha vinto da sotto età il titolo nella categoria under 19.

Stessa età di Gianluca De Leo, centrocampista in arrivo dal Tombolo Vigontina, messosi in mostra con la maglia della nazionale Dilettanti under 17. Ha vestito la maglia azzurra delle rappresentative giovanili anche Riccardo Silba (15), difensore dell'Enotria con un passato nell'Atalanta.

L'estremo difensore Giacomo Drago (18) è stato infine prestato dal Novara ma si è formato nel vivaio del Genoa.

Nei giorni scorsi l'Inter ha portato a termine l'ingaggio del bomber Andrea Bertazzoli (17) dalla Cremonese e dell'altro attaccante Andrea Semenza (15), protagonista con il Piacenza della vittoria nella categoria under 15 serie C.